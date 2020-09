Milano, 19 settembre 2020 - Stavano facendo dei lavori sospesi in un cestello in un cantiere edile a Mazzo di Rho quando, poco dopo le 15, il mezzo su cui stavano si è ribaltato, facendoli finire in acqua, nel fiume sottostante, dopo un volo di sei metri. I due operai sono rimasti feriti, in modo non grave, e soccorsi dagli operatori del 118.

Un 46enne è stato portato all'ospedale di Niguarda con un trauma al torace e uno all'addome, mentre il collega di 26 anni è stato accompagnato al San Carlo per un dolore alla schiena e un trauma cranico lieve

