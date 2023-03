Incidente in pieno giorno in centro Auto esce di strada e si schianta Muore coppia di 66 e 75 anni

di Barbara Calderola

Il dosso all’altezza dell’ufficio postale per scoraggiare chi ha la tentazione di schiacciare sull’acceleratore non è bastato a salvare la vita di una coppia. Due vittime, marito e moglie, è il tragico bilancio dell’incidente che ieri mattina, a Pozzo d’Adda, in un istante ha spezzato la vita di Giovanni Fasano, 66 anni, e di Graziana Bargiggia, 75. La famiglia abitava in paese dal 2020, in un quartiere nuovo, dove i due piano piano stavano mettendo radici dopo il trasferimento da Monza. Tutto finito contro un muro di cinta nella centralissima via Roma, l’asse principale che attraversa il borgo e porta alla Provinciale 25 per Vaprio e Gorgonzola.

L’ipotesi di un malore è la più probabile, quella più logica, la Toyota grigia "marciava sul rettilineo, quando è uscita di strada schiantandosi contro una casa privata", raccontano i testimoni. I coniugi, imprigionati nelle lamiere, sono morti sul colpo, i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Alla polizia locale il compito di ricostruire la dinamica. Lo choc lascia senza fiato il piccolo centro del Trezzese, nessuno si spiega cosa sia potuto andare storto. In quel punto "la velocità è moderata dai dissuasori, la strada lambita da abitazioni", spiega l’ex sindaco Giancarlo Quadri. La coppia viveva con l’anziana madre di lei, ora rimasta sola. Giovanni Fasano lavorava alle ferrovie, Rfi, dopo una laurea in microbiologia alla Federico II di Napoli e un master a Perugia. "Una rivincita sulla vita che gli aveva tolto il padre da ragazzo e lui aveva dovuto interrompere l’università per mettersi a lavorare. Aveva ripreso gli studi da adulto – racconta il consigliere comunale di minoranza Emilio Generoso –. Giovanni non perdeva una seduta d’aula, sempre in prima fila, aveva la passione per la vita pubblica e la comunità. Ci aveva sostenuti alle elezioni del 2021 pur non essendo candidato, si era dato da fare per la nostra lista Insieme per Pozzo e Bettola". Spendersi per gli altri era nel suo Dna, nel capoluogo brianzolo era ancora nel direttivo di Aido "e aveva in animo di aprire una sezione per donatori anche in paese", ricorda il consigliere. Sogni infranti per sempre. Nella tragedia, per fortuna l’auto senza controllo non è finita contro altre macchine o peggio addosso ai passanti.