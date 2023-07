Incidente di Garbagnate, l’autista che ha ucciso Valentino: “Correvo, non li ho visti”

Garbagnate Milanese (Milano), 19 luglio 2023 – “Correvo, non li ho proprio visti purtroppo, c'era un parapetto che mi copriva la visuale, ho provato a rianimare il ragazzo, ma non ce l'ho fatta”. Ha raccontato la propria versione dei fatti, in lacrime e “distrutto”, Bogdan Pasca, il 32enne che si trova nel carcere di San Vittore da lunedì sera per omicidio stradale per aver travolto a bordo di un furgone, in via Kennedy a Garbagnate Milanese, una bici con due 15enni, uno dei quali, Valentino Colia, è morto, mentre la ragazza, che oggi ha compiuto 16 anni, è ricoverata in gravi condizioni al Niguarda di Milano.

Pasca è stato interrogato oggi dal gip di Milano Lidia Castellucci e difeso dall'avvocato Daniela Silvestre. Ha raccontato che quella sera stava rientrando nella sua abitazione entro le 23 (era in affidamento ai servizi sociali dopo una condanna per maltrattamenti e lesioni) da “una festa” a casa della ex moglie e dei figli. Secondo la sua versione, stava viaggiando a circa 70-80 chilometri all’ora all'altezza di un cavalcavia, ma poco prima di avvicinarsi alle strisce avrebbe rallentato un po’.

L'uomo ha anche riferito di avere una patente romena "valida” per la guida anche in Italia, che era stata sospesa, ma poi questa sospensione, a suo dire, era stata bloccata. Sul punto, probabilmente, saranno necessari ulteriori accertamenti. Aveva un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito per legge.

Da quanto si è saputo, è stato ascoltato, nelle indagini dei carabinieri e del pm Mauro Clerici, uno dei due ragazzi che erano su un'altra bici poco dietro i loro due amici. Il testimone ha raccontato di aver visto l'auto travolgere i ragazzi mentre stavano per completare l'attraversamento delle strisce. Sulla convalida dell'arresto e sulla misura cautelare il giudice deciderà domani. La Procura ha chiesto la custodia in carcere, evidenziando, in particolare, il pericolo di reiterazione del reato, anche perché l'uomo era già stato denunciato diverse volte dal 2016 in poi, in seguito a controlli, per guida in stato di ebbrezza e senza patente.