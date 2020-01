Milano, 12 gennaio 2010 - Ancora uno scontro tra un filobus della linea 90 e un furgone in viale Bezzi. Questa volta, fortunatamente, non ci sono state conseguenze tragiche. Ma considerando il punto, a pochi passi dal luogo dello schianto avvenuto nel giorno di Sant’Ambrogio, e la persona (l’unica) che ieri è rimasta ferita lievemente, una donna di 49 anni straniera, la stessa età di Shirley Calangi che ha perso la vita a causa del fatale impatto di poco più di un mese fa, l’incidente assume un’aura sinistra.

Da una prima ricostruzione, pocoprima delle 14 il filobus sarebbe stato urtato da un furgone in viale Bezzi all’altezza di via Sardegna e di piazzale Tripoli: durante un’inversione, in base a quanto emerso finora non consentita in quel punto, la parte anteriore sinistra del veicolo avrebbe preso in pieno la porzione anteriore destra del filobus costringendolo a fermarsi. Entrambi i mezzi viaggiavano in direzione piazzale Lotto. Il traffico è rimasto paralizzato, sul posto sono intervenuti soccorritori del 118 e la polizia locale. Solo uno dei passeggeri del mezzo Atm, una donna di 49 anni straniera, ha avuto bisogno del trasporto in ospedale per aver riportato un trauma alla schiena a causa dell’impatto ed è stata accompagnata in codice verde al San Carlo. Ora la polizia locale è al lavoro per accertare la dinamica anche con l’aiuto delle telecamere. La circolazione dei mezzi Atm in quel tratto è stata interrotta per mezz’ora, per consentire i soccorsi e i necessari rilievi. Il collegamento con lo scorso 7 dicembre arriva spontaneo: poco dopo le 8, un filobus della linea 90 e un camion Amsa si erano scontrati in viale Bezzi all’altezza di via Marostica. Nelle telecamere si vede il filobus che non rispetta il semaforo rosso.