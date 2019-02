Milano, 24 febbraio 2019 - Incidente stamattina, poco dopo le 9.30, tra un'auto e una moto in corso Buenos Aires, non lontano dalla fermata Lima, a Milano. Nello scontro sono rimaste ferite in modo grave due persone, un uomo e una donna, entrambi 31enni. I due sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia locale, che ha chiuso al traffico la strada, in entrambi i sensi di marcia, per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica.

Secondo una prima ricostruzione sembra che i due mezzi viaggiassero nello stesso senso di marcia quando l'auto ha svoltato (forse per effettuare una inversione a U) entrando in collisione con il centauro, finito a terra.