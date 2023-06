Milano, incidente in corso Buenos Aires: taxi si ribalta in strada per evitare un pedone

Milano – Incidente stradale in via Piccini, all’incrocio con corso Buenos Aires, poco dopo le 13 di oggi, domenica 11 giugno.

Per cause che la polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, dovrà appurare, un taxi si è ribaltato in mezzo alla strada. Nella carambola, ha urtato anche una una Fiat 500 che era ferma a bordo strada,

Secondo una prima ricostruzione, il tassista sarebbe stato costretto a frenare di colpo, ribaltandosi, perché un anziano pedone stava attraversando la strada col bastone, lontano dalle strisce pedonali. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza che ha portato il tassista in ospedale.