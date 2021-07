Cinisello Balsamo (Milano), 16 luglio 2021 - È in fin di vita nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Niguarda la donna di 51 anni investita questo pomeriggio mentre attraversava un incrocio in bicicletta. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14,30 nella rotonda tra via De Sanctis e via Gozzano. La donna di origine romena, residente nel quartiere Crocetta, stava percorrendo la via De Sanctis in direzione via Piemonte. Mentre attraversava la rotonda è stata toccata da una Yaris che stava rimettendosi in rotonda da via Gozzano. La ciclista si è appoggiata sul cofano ma poi ha perso l'equilibrio ed è rotolata davanti all'auto fino a essere schiacciata. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

All'arrivo dei soccorsi (la sede della polizia locale è a poche decine di metri), il corpo era sotto l'auto e solamente le gambe erano visibili. È stata estratta dei vigili del fuoco e rianimata dai paramedici del 118. Trasportata all'ospedale Niguarda le sue condizioni rimangono gravissime. Anche l'automobilista, una donna di Desio che rientrava dal lavoro, è stata soccorsa in evidente stato di shock. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso le vie adiacenti per consentire i soccorsi e hanno eseguito i rilievi per valutare le responsabilità.