Milano, 16 ottobre 2019 - Incidente questa mattina, martedì 16 ottobre, poco prima delle 8 in via Pietro Giordani, all'angolo con via Gonin, zona Lorenteggio. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto si è scontrata con un autobus Atm, fortunatamente privo di persone a bordo al momento dello schianto. Nell'incidente sono rimaste ferite sei persone. Sul posto i mezzi del 118.

La più grave è una donna di 42 anni, trasportatata in codice rosso al Policlinico. Feriti anche due bimbi di 5 e 6 anni e un'altra 42enne, in codice giallo al San Carlo. In condizioni meno gravi l'autista del bus, trasportato per accertamenti al San Paolo. Da verificare l'esatta dinamica dell'accaduto.