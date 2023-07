Incidente in A4, scontro tra auto e furgone: code di 6 km verso Milano

Milano, 13 luglio 2023 - Giornata da dimenticare per i pendolari lombardi diretti a Milano che stamattina hanno dovuto fare i conti con il traffico particolarmente intenso a causa dello sciopero dei treni e con le lunghe code che si sono formate a partire dalle 9.30 sull’A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Trezzo e Cavenago. A congestionare ulteriormente il traffico un incidente un incidente tra un’auto e un furgone registrato al chilometro 155 dell’autostrada A4, proprio in direzione del capoluogo lombardo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.

Non ci sarebbero feriti gravi in seguito allo schianto ma le ripercussioni sulla viabilità sono pesanti come rende noto Autostrade per l'Italia. Per consentire i rilievi e lo sgombero della carreggiata dai rottami dei mezzi coinvolti nell’incidente, è previsto il transito dei veicoli su una sola corsia e si registrano sei chilometri di coda in direzione Milano.