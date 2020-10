Milano, 17 ottobre 2020 - La Squadra interventi speciali della polizia locale ha denunciato per omissione di soccorso e lesioni un venticinquenne italiano che domenica scorsa ha investito due ragazzi che stavano attraversando sulle strisce pedonali (a semaforo lampeggiante) ai Bastioni di Porta Volta. L'automobilista si è allontanato subito dopo l'incidente senza prestare soccorso, nonostante altre due persone si siano subito avvicinate per cercare di fermare la macchina. I ghisa lo hanno rintracciato da un parziale di targa, associato a un'auto ripresa dalle telecamere di Area C in quei minuti. In auto, stando a quanto risulta, c'era anche una ragazza di 22 anni, che, identificata e ascoltata dagli investigatori, ha dichiarato di non essersi accorta di nulla perché ubriaca. Al conducente è stata ritirata la patente, con contestuale sequestro del veicolo.

