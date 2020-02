Milano, 19 febbraio 2020 - Incidente stradale questo pomeriggio, mercoledì 19 febbraio, in viale Berbera a Milano. Tutto è successo intorno alle 14.30. Un'auto ha tamponato un mezzo pesante. Ferita in maniera non grave una donna di 28 anni, che si trovava alla guida della vettura. La giovane ha riportato la frattura della gamba sinistra. Sul posto i soccorsi. Il personale medico ha portato la 28enne in ospedale, in codice giallo.

© Riproduzione riservata