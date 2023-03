Inchiesta ’ndrangheta Rito immediato per 47

Saranno processate con rito immediato le 47 persone arrestate lo scorso 22 novembre nell'ambito dell'inchiesta della Dda e della Squadra mobile di Milano sulla locale della 'ndrangheta di Rho. La Gip Stefania Donadeo ha accolto la richiesta di giudizio immediato formulata dal Pm Alessandra Cerreti. Gli arrestati avevano ricostruito la locale con arcaici metodi intimidatori, come "teste di maiale" lasciate fuori dalle porte, controllavano il territorio col "pizzo", gestivano traffici di cocaina e armi con la più moderna "vocazione imprenditoriale". Tra gli imputati Gaetano Bandiera, 74 anni, già condannato a 13 anni di carcere nell'ambito dell'inchiesta "Infinito" del 2010, che sarebbe riuscito ad ottenere il differimento pena e a uscire dal carcere simulando "difficoltà motorie" e avrebbe tentato di rimettere in piedi il clan. In manette anche il figlio Cristian e, tra gli altri, Caterina Giancotti, 45 anni, ritenuta suo "braccio destro" nella "direzione" della cosca. "Vuoi che divento cattiva ed io divento cattiva", diceva intercettata. Insieme - secondo l'ipotesi accusatoria - avrebbero ricostituito con la collaborazione anche di altre persone di fiducia la presenza dell'organizzazione mafiosa sul territorio del Comune alle porte del capoluogo lombardo. Tra le accuse nel procedimento anche traffico di droga, estorsioni, minacce, violenza privata, incendio, detenzione e porto illegale di armi. Malgrado avessero a disposizione una serie di attività, il "nucleo familiare Bandiera", su domanda di Cristian, stando alle indagini, aveva "richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza" nell'agosto 2020.