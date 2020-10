Milano, 2 ottobre 2020 - E' stato chiesto il rinvio a giudizio per 34 indagati nell'ambito dell'inchiesta "Mensa dei poveri", che ha svelato, secondo l'accusa, un presunto sistema di corruzione nella politica varesina. Tra i nomi per cui è stato richiesto il rinvio a giudizio ci sono quelli della ex parlamentare azzurra Lara Comi, del deputato novarese di Forza Italia Diego Sozzani e dell'ex coordinatore di FI a Varese, Gioacchino Caianiello.

L'inchiesta, partita nel maggio 2019, aveva portato a diversi filoni di indagine: al centro del sistema, secondo le ipotesi dei Pm, il 'ras' dei voti di Forza Italia a Varese, Gioacchino Caianiello, in grado - secondo le accuse - di manovrare un presunto sistema di potere, con appalti e nomine pilotate.