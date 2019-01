Milano, 29 gennaio 2019 - Paura in via Molise, a Milano. La notte tra lunedì e martedì, intorno alle 2 e mezza, un incendio è divampato nelle cantine degli stabili Aler, al civico 5. A causa del molto fumo denso che è salito a tutti i piani per la tromba delle scale dello stabile, è stato necessario evacuare decine di persone, alcune delle quali portate per accertamenti in ospedale, nessuna in gravi condizioni. Al termine delle operazioni, le famiglie sono potute rientrare. Sul posto anche la polizia locale. Ancora da chiarire le cause.

