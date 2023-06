Milano, incendio in un palazzo di tre piani a Dergano: due persone intossicate, evacuate le famiglie

Un incendio è scoppiato mercoledì pomeriggio in una palazzina di tre piani in via Mercantini 25, nella zona Dergano di Milano. Le fiamme hanno iniziato a divorare l’abitazione intorno alle 15.30 e sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco nel tentativo di limitare il rogo. Due persone sono rimaste intossicate e tutte le famiglie che abitavano la palazzina sono state evacuate.