Incendio nella Rsa a Milano: le immagini dall’interno della struttura dopo il rogo

Milano – L’acqua annerita sul pavimento, letti spostati. Lo sguardo si posa poi sulla porta del Nucleo 6, quello in cui si trova la stanza 605 dove venerdì notte è scoppiato l’incendio che ha ucciso sei anziani e ne ha intossicati 81 alla Rsa Casa per Coniugi di via dei Cinquecento al quartiere Corvetto: sulla porta d’ingresso rossa, i sigilli con la scritta “Unità mobile sotto sequestro”. Si indaga per scoprire le cause del rogo.

Oggi sono proseguiti i rilievi dei vigili del fuoco: all’opera gli specialisti del Nucleo investigativo antincendi che, coadiuvati con apparecchiature laser dai colleghi del Nia di Roma, stanno passando al setaccio la stanza numero 605. L’ipotesi più probabile, in attesa di una verifica definitiva, al momento è quella di una sigaretta lasciata accesa nella stanza di Nadia Rossi e Laura Blasek, entrambe morte inghiottite dalle fiamme che sarebbero state alimentate dall’ossigeno presente in una bombola.

L’alternativa è che sia stata la scintilla di un accendino a entrare in contatto con l’ossigeno che fuoriusciva dalla bombola aperta e che poi il rogo abbia coinvolto prima il punto dove si trovava Blasek e poi il letto di Nadia Rossi, che è riuscita solo a dare l’allarme al custode con il suo smartphone. Sotto la lente degli inquirenti anche l’impianto di rilevazione fumi che non funzionava da tempo, “almeno da due anni” secondo alcuni dipendenti, tanto che la cooperativa Proges, che gestisce la struttura di proprietà dal Comune, aveva previsto la presenza di un addetto specializzato antincendio, che era in servizio anche venerdì notte, in attesa che venisse riparato il sistema.