Esplosione e incendio in un minimarket in via Gola a Milano: grave un uomo di 34 anni

Milano – Un grave incendio, poco prima delle 15 di oggi, ha interessato un minimarket in via Gola 16 a Milano. Sembrerebbe che le fiamme siano state precedute da un’esplosione, causata parrebbe da una fuga di gas. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato per i rilievi del caso, due ambulanze e un’automedica.

Le fiamme sono state domate in breve tempo, ad avere la peggio è stato un uomo di 34 anni del Bangladesh, proprietario del minimarket, che al momento dello scoppio si trovava all’interno del negozietto, usato anche come magazzino. Avrebbe acceso la luce innescando così l’esplosione. Soccorso sul posto dai medici dell’automedica, è stato portato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Paolo di Milano, con ustioni su tutto il corpo. Sarebbe in gravi condizioni.