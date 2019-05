Ponte Lambro, in fiamme la lapide per il partigiano

Milano, 27 maggio 2019 - Un altro assalto. Un altro blitz contro un simbolo della Resistenza. Ieri il presidente provinciale dell’Anpi Roberto Cenati ha denunciato che nella notte tra venerdì e sabato ignoti hanno vandalizzato la lapide dedicata al partigiano Luigi Cristini, che si trova all’altezza del civico 8 di via Monte Cengio, nella zona di Ponte Lambro. La corona è stata incenerita e la targa annerita, come si vede chiaramente nella fotografia che pubblichiamo qui a sinistra. «Il grave, ennesimo atto offende i valori di Milano, città democratica e antifascista – ha commentato Cenati –. Chiediamo alle autorità di fare il possibile per individuare gli autori di questa azione provocatoria».

L’associazione nazionale partigiani ha segnalato l’episodio alla Digos, che ora avvierà gli approfondimenti investigativi per cercare di risalire agli autori del raid notturno. Non è la prima volta che lapidi come quella di via Monte Cengio vengono prese di mira e vandalizzate. Un mese fa, infatti, era stata bruciata un’altra corona posta sulla lapide che ricorda il partigiano Mario Peluzzi. L’episodio, come segnalato ancora da Roberto Cenati, era accaduto in via Spaventa 1, a poca distanza da via Palmieri, dove pochi giorni prima era stata data alle fiamme la corona sulla lapide del partigiano Carlo Ciocca.

In quell’occasione, Cenati aveva attaccato anche forza nuova: «La via è vicinissima alla sede di Fn ospitata in un appartamento aler. è l’ennesimo episodio che si verifica nel quartiere dove da anni si tollera la presenza dei neofascisti di forza nuova, in subaffitto in un alloggio popolare dell’aler, nell’indifferenza totale della regione, nonostante l’anpi abbia segnalato questo fatto da molto tempo».