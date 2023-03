Incendio in una palazzina, i vigili del fuoco aiutano invalida in casa

Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno visto divampare un incendio in una palazzina di tre piani in via Pedretti 49, non lontano dalla sede della Croce Rossa. Il rogo è partito giovedì sera da una cantina, forse per un cortocircuito. Già prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, i residenti avevano iniziato a riversarsi per strada. L’edificio, composto da una dozzina di appartamenti, è stato poi evacuato, ma non completamente: una donna invalida, infatti, è rimasta nella sua abitazione perché impossibilitata a muoversi. Per tutto il tempo delle operazioni di messa in sicurezza dello stabile, con lei in casa, è rimasto un pompiere che l’ha assistita e tranquillizzata. Sul posto, dopo le 21, sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Nessuno dei condomini è rimasto ferito gravemente: soltanto per una persona si sono rese necessarie le cure dei sanitari, per una lieve intossicazione, e il trasporto all’ospedale Niguarda. Al termine dell’intervento, le persone sono potute rientrare nei loro appartamenti che non hanno subito ingenti danni e sono stati dichiarati agibili: l’incendio è stato infatti domato prima che si estendesse a tutto il palazzo, che è stato così invaso solo dal fumo.

La.La.