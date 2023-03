Incendio in un palazzo, sei persone intossicate

Attimi di paura, nel pomeriggio di ieri, in un palazzo al civico 18 di via Curiel a Rozzano. Un incendio divampato sul terrazzo di un appartamento al quinto piano ha provocato sei intossicati tra i condòmini. In fase di accertamento le cause del rogo, il cui fumo non è rimasto circoscritto al quinto piano, ma si è diffuso lungo le scale. L’allerta è scattata alle 16; immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato gli occupanti del sesto piano, mentre altre persone tra quelle residenti nel complesso avevano già lasciato le proprie abitazioni e si erano riversate spontaneamente in strada. Mentre i pompieri erano impegnati nello spegnimento delle fiamme, sei persone hanno avuto bisogno dell’assistenza del personale sanitario a causa dei fumi inalati. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, gli intossicati sono stati ridistribuiti tra l’ospedale di Vizzolo Predabissi e l’Humanitas di Rozzano; due di loro sono stati ricoverati in codice giallo, gli altri 4 in codice verde. A coadiuvare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area anche il personale della polizia locale. Intanto, sono emersi alcuni aggiornamenti rispetto all’incendio divampato nella serata di sabato in una baracca di via Pavese a Rozzano, dove una persona è deceduta e un’altra è rimasta ustionata. Benché non sia ancora stata identificata, la vittima è con ogni probabilità un uomo di mezza età. Ferita, ma non in pericolo di vita, una donna di 52 anni. I due – presumibilmente una coppia, entrambi di etnia rom – vivevano in una capanna ricavata con materiali di risulta fra il tratto urbano dell’ex statale dei Giovi e il Naviglio, in un’area semi-nascosta dalla vegetazione. A innescare l’incendio una bombola del gas, usata per alimentare una piastra da cucina. All’arrivo dei soccorsi, la donna presentava ustioni di secondo grado sul 20% del corpo; le sue condizioni sono stazionarie al Niguarda. Il cadavere dell’uomo invece è stato trovato carbonizzato, circostanza che renderà piuttosto laboriosa l’identificazione.

Alessandra Zanardi