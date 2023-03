Incendio in mansarda, evacuato un palazzo

Incendio in mansarda all’ora di pranzo. Le fiamme improvvise hanno allarmato ieri decine di cittadini di Bruzzano, che si sono riversati sui marciapiedi di via Marchionni. Sul posto vigili del fuoco intervenuti con cinque squadre e più mezzi tra cui un’autoscala, polizia di Stato, polizia locale del Comando Zona 9 e 118. Il fuoco è divampato al quarto piano della palazzina al civico 10, che stando a quanto emerso era abitata da un giovane di origine asiatica sui 25 anni, ritrovatosi in balìa del fuoco attorno alle 14. La causa del rogo è ancora da accertare ma si sarebbe trattato di una distrazione: una pentola dimenticata sul fornello. Da qui le fiamme, che a quanto pare erano già ingovernabili quanto il ragazzo si è accorto dell’incendio. A quel punto ha chiesto aiuto, supportato anche da un vicino accorso nel suo alloggio per via dell’odore di bruciato.

I due sono stati poi visitati sul posto da personale del 118 e non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale. Nel frattempo, mentre i pompieri si davano da fare per domare il rogo dopo aver evacuato tutta la palazzina, il tratto di strada interessato è stato reso off limits alla circolazione dalla polizia locale.

La strada è tornata libera dopo alcune ore e i cittadini sono rientrati nelle loro case. Dichiarato inagibile dai vigili del fuoco solo l’alloggio in mansarda interessato dall’incendio, considerando che i pompieri hanno dovuto bucare il tetto per verificare che non ci fossero focolai.

M.V.