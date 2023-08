Incendio di domenica L’ipotesi del petardo acceso da un ragazzino

Si concretizza l’ipotesi che il rogo divampato domenica in via Meucci, zona Crescenzago, abbia origine dolosa. Un testimone ha raccontato alla polizia di aver visto dalla finestra di casa un ragazzino accovacciato dietro un’auto, poi scappato in direzione via Ponte nuovo insieme a un amico. Scena notata poco prima di sentire un’esplosione simile a quella di un petardo e di vedere le fiamme. Alle 14.30 di domenica i residenti hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Dopo l’intervento, la constatazione dei danni: due Smart carbonizzate, altri tre veicoli danneggiati e l’esterno di un edificio in ristrutturazione annerito. Le indagini sono scattate subito, a cura degli specialisti dei vigili del fuoco e della polizia di Stato. A terra sono stati trovati i resti di alcuni petardi, scoperta che avvalora l’ipotesi del dolo.

M.V.