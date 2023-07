Incendio alla casa di riposo per Coniugi, la testimone: “Ho visto l’inferno”

Stavano tutti dormendo gli ospiti della casa di riposo per Coniugi di via dei Cinquecento, quando si sono sviluppate le fiamme che hanno portato al tragico bilancio di 6 morti e 81 feriti, due dei quali gravissimi. Il rogo è divampato verso l’1.20. Avrebbe avuto origine in una stanza al primo piano, occupata da due donne, entrambe morte carbonizzate.

I bagliori del fuoco e i rumori provenienti dalla struttura hanno svegliato anche gli inquilini dei palazzi circostanti. Molti di loro sono scesi in strada, ben lontani comunque dalla zona transennata, dato che la via è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e l’intervento dei vigili del fuoco a domare il rogo. Altri hanno assistito alla terribile scena dalle finestre.

La testimonianza

“Io stanotte ho visto l'inferno intorno alla Rsa ma la Protezione civile è stata splendida”. Così ha raccontato la signora Lucia che dalle sue finestre la notte scorsa ha visto intervenire ambulanze, vigili del fuoco e Protezione civile che hanno fatto uscire uno per uno gli anziani ospiti, hanno messo loro un braccialetto e una coperta termica e li hanno incolonnati sul marciapiede e fatti salire a bordo di autobus dell'Azienda Trasporti che li hanno portati in altre strutture, mentre le ambulanze portavano in ospedale chi aveva bisogno di cure.

“Del fumo ci siamo accorti dopo l'arrivo dei vigili del fuoco – aggiunge Lucia – abbiamo visto dalle finestre gli anziani proteggersi il viso con stracci bagnati, poi sono stati fatti uscire, chi su una carrozzina, chi con il deambulatore, ma in gran parte sembravano calmi».