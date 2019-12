Bovisio Masciago (Monza), 29 dicembre 2019 - Incendio nella notte in un palazzo di via Martiri della libertà, a Bovisio Masciago. Le fiamme hanno avvolto il tetto di un'abitazione e i residenti, due famiglie, sono stati evacuati. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto, per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco con 8 automezzi. Resta da accertare le cause del rogo e la agibilità degli appartamenti per consentire il rientro a casa dei residenti.

