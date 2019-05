Cinisello Balsamo (Milano), 24 maggio 2019 - Due uomini di 55 e 58 anni sono rimasti gravemente ustionati nell'incendio in un appartamento a Cinisello Balsamo. Le fiamme sono divampate ieri intorno alle 23 per cause che, dai primi riscontri, potrebbero essere di origine dolosa. L'episodio è accaduto in viale Friuli, l'appartamento si trova al terzo piano. I due uomini sono stati soccorsi grazie alle chiamate dei vicini. Sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza e a Niguarda.

