Incendio alla Urania Color di Senago: "Nessuna criticità"

A due settimane dall’incendio all’Urania Color di Senago è stata pubblicata la relazione tecnica dell’Arpa: nell’aria "non sono state rilevate criticità", la conferma dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Il rogo all’Urania, azienda che si occupa della zincatura elettrolitica di minuteria metallica attraverso l’utilizzo di due linee galvaniche, si scatena nel primo pomeriggio del 30 luglio, da via Togliatti si leva una densa nube di fumo nero. Partono le segnalazioni anche dai comuni vicini. "L’incendio ha interessato la zona del capannone in cui è presente l’ufficio, l’impianto di depurazione e una delle due linee galvaniche", si legge nella relazione consultabile sul sito del Comune di Senago. Al momento dell’incendio nella ditta erano presenti, in tank da 1000 litri, acido solforico al 30%, acido nitrico al 30%, acido cloridrico al 30% e soda caustica in scaglie. Le fiamme hanno interessato "anche le vasche per i bagni galvanici, nelle quali la presenza delle sostanze risultava ulteriormente diluita", il forte calore causato dalla combustione ha provocato danni alle strutture portanti. La preoccupazione tra i cittadini è alta, alle 16 sul posto ci sono anche i tecnici dell’Arpa per i rilievi istantanei degli inquinanti nell’aria che registrano "valori inferiori per tutti i parametri indagati (composti organici volatili, idrocarburi, monossido di carbonio, ammoniaca e acido solfidrico)". Anche la sindaca Magda Beretta accorre sul posto e parte la raccomandazione di tenere chiuse le finestre "nell’attesa di avere un quadro più chiaro", poi verso le 18 il rientrato allarme, oggi le ultime rassicurazioni.Monica Guerci