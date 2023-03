Incendio al settimo piano, 49enne ustionato

Un uomo di 49 anni ustionato in modo lieve e un gatto morto, nonostante le manovre di primo soccorso per la rianimazione praticate dai vigili del fuoco. È il bilancio dell’incendio divampato ieri mattina intorno alle 8.30, in un appartamento al settimo piano di una palazzina di via Garibaldi 227, a Cornaredo. Secondo quanto ricostruito le fiamme si sono sprigionate dalla cucina per cause ancora in corso di accertamento. In pochi istanti il fuoco e il fumo hanno invaso l’intero appartamento e allarmato i vicini di casa che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto la centrale operativa ha inviato 5 squadre dei pompieri del comando provinciale di Milano e un’ambulanza del 118. Si è temuto il peggio, ma fortunatamente, le fiamme sono state domate nel giro di qualche minuto e non hanno raggiunto e danneggiato gli altri appartamenti. Il proprietario di casa, un 49enne italiano, è riuscito ad allontanarsi ma ha riportato ustioni non gravi su diverse parti del corpo e una lieve intossicazione. Dopo le prime cure mediche sul posto è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano. In casa era presente anche il suo gatto che è rimasto intossicato dal fumo, è stato rianimato dai pompieri e affidato ad un medico veterinario. Purtroppo non ce l’ha fatta, è morto qualche ora dopo. L’appartamento è stato dichiarato inagibile, nel pomeriggio sono stati fatti altri accertamenti per capire le cause del rogo. Nessun danno strutturale agli appartamenti dei piani inferiori, solo spavento tra gli inquilini che hanno seguito le operazioni di spegnimento del rogo, in cortile.

Ro.Ramp.