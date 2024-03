Incendiati 16 veicoli in una notte. Si cerca un gruppo di piromani

Auto incendiate, notte di fuoco tra San Giuliano e San Donato. Sedici veicoli parcheggiati a bordo strada o all’interno di posteggi pubblici, in diverse vie delle due città, sono stati divorati dalle fiamme. È successo tra giovedì e venerdì; gli incendi si sono sviluppati fra le 3.50 di notte e le 6 del mattino e hanno richiesto l’intervento di 3 mezzi dei vigili del fuoco, per un totale di 15 uomini. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di San Donato, ora incaricati delle indagini. Visto il numero e la concomitanza degli incendi, si segue la pista del dolo: i roghi sarebbero stati appiccati volontariamente. È dunque caccia al piromane, o a più gruppi incendiari. La scelta dei veicoli da colpire sembrerebbe casuale.

A San Giuliano le vie Vincenzo Monti, fratelli Cervi e Bandiera sono solo alcune di quelle interessate dai roghi; a San Donato l’allerta è scattata in via Dante. Ai proprietari dei veicoli non è rimasto che constatare i danni, in alcuni casi ingenti, con gli abitacoli ridotti a carcasse. Un aiuto alle indagini potrà arrivare da eventuali testimonianze oculari e dalle immagini delle telecamere di zona (laddove ve ne sono), che potrebbero aver ripreso le mosse e la traiettoria di fuga dei colpevoli.

Incendi ai danni di auto posteggiate a bordo strada si sono registrati, negli ultimi giorni, anche a Melegnano e Paullo.

