Milano, 17 ottobre 2018 - Brucia ancora il capannone di via Chiasserini 21, fagocitato da un rogo divampato domenica sera: in fumo 16mila metri cubi di ecoballe riempite di carta, legna, plastica e chissà cos’altro. Vigili del fuoco all’opera da 72 ore, e lo saranno per giorni: almeno tre secondo le previsioni, ieri è iniziato lo smassamento dei materiali carbonizzati.

In mattinata, la nube grigia sprigionata dal cumulo di rifiuti ha viaggiato dalla zona nord ovest verso altri quartieri della città, spinta dal vento. Residenti allarmati hanno chiamato la centrale dei pompieri da via Washington, San Siro e Solari, fino alle zone Fiera e Lorenteggio. All’ora di pranzo, il fumo è tornato a concentrarsi nella porzione a nord ovest, mentre in serata si è spostato verso l’hinterland. «In certi momenti si avverte un odore acre», confermano i residenti di via Chiasserini e dintorni. «I bambini non giocano all’aperto, nemmeno a scuola», allarga le braccia una mamma. In tanti sono usciti coprendosi naso e bocca con mascherine e sciarpe; agli orti comunitari della Bovisasca è comparso il cartello: «Le autorità del Municipio 9 consigliano di non raccogliere né consumare, a titolo precauzionale, verdure e ortaggi». «All'odore – rassicura Franco Olivieri, direttore del Dipartimento Arpa Milano e Monza – non corrisponde tossicità». Arpa sottolinea in una nota che «si tratta di molestie olfattive» e ricorda che «dalle misure speditive effettuate la sera del 14 ottobre non sono state rilevate criticità rispetto agli inquinanti più pericolosi nell’immediato (monossido di carbonio, ammoniaca, acido solfidrico, aldeidi, chetoni)». «È una situazione tutto meno che piacevole – il commento del sindaco Giuseppe Sala –. In alcune parti della città il problema c’è, ma abbiamo avuto rassicurazioni che è solo questione di odori, per quanto sgradevoli: non ci sono rischi per la salute».

Ieri è stato prelevato e sostituito il secondo filtro del campionatore ad alto volume per il monitoraggio dei microinquinanti, posizionato nella zona dell’incendio; il primo è stato già inviato al laboratorio per le analisi, i cui risultati saranno disponibili entro venerdì. A quel punto, si potranno conoscere i valori di altre sostanze come la diossina. «Il capannone incendiato in via Chiasserini – ha aggiunto Sala su Facebook – era stato sottoposto, già giovedì scorso, a controlli da parte di Città Metropolitana e polizia locale portando alla luce uno stoccaggio irregolare di rifiuti, subito segnalato alla Procura. Con i nostri tecnici e con la Polizia Locale ci siamo messi a completa disposizione della Questura e forniremo qualunque supporto utile alle indagini». E ancora: «Vanno accertate le responsabilità sui rifiuti irregolarmente stoccati. In ogni caso, non intendiamo sottovalutare un problema che è certamente nazionale, ma il business illecito che gira intorno ai rifiuti deve ricevere da Milano un messaggio chiaro di opposizione». «Esiste una situazione che è grave e va monitorata – ha chiosato il governatore Attilio Fontana – ma non dimentichiamo che siamo assolutamente nei numeri che, purtroppo, si sono sempre verificati e che vanno combattuti ma non drammatizzati». Lombardia terra dei fuochi? «Chi ha fatto questa affermazione dovrebbe essere un pochino più cauto: esiste anche il reato di procurato allarme, non vorrei che qualcuno lo contestasse».

