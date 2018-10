Milano, 16 ottobre 2018 - Due incendi nel giro di sei ore. In fiamme due capannoni, distanti quattro chilometri l’uno dall’altro. Torna l’allarme in Lombardia sui roghi di strutture, autorizzate o meno, per lo smaltimento dei rifiuti: 33 i casi tra il 2015 e il 2018, secondo i dati di Legambiente. Gli ultimi in ordine di tempo sono avvenuti tra la prima serata di domenica e la notte di lunedì tra Milano e l’hinterland nord. Alle 20.30, l’allarme arriva da via Chiasserini, a Quarto Oggiaro: a fuoco una struttura da 2.500 metri quadrati con 16mila metri cubi di ecoballe riempite di carta, plastica, gommapiuma, legno e altri materiali. I vigili del fuoco si ritrovano davanti un muro di fuoco, il che lascia pensare a più inneschi in diversi punti dell’impianto: serviranno almeno quattro-cinque giorni per completare l’opera di spegnimento e avviare così gli approfondimenti investigativi.

In più, c’è un’altra circostanza che fa pendere la bilancia dalla parte dell’atto doloso: giovedì scorso, il capannone, che la proprietaria Ipb srl aveva dato in affitto alla Ipb Italia srl (titolari diversi e non collegati tra loro), era stato visitato dai tecnici della Città metropolitana e dagli agenti della polizia locale, che avevano trovato gli spazi pieni di rifiuti, elevato un verbale e segnalato il fatto all’autorità giudiziaria. Sì, perché, stando a quanto risulta, la Ipb Italia non ha mai ottenuto il via libera per l’attività di smaltimento. In due mesi è stato riempito di rifiuti; e la segnalazione alla Città metropolitana è arrivata nei giorni scorsi proprio dai gestori della Ipb srl, che pare avessero intenzione di revocare il contratto alla Ipb Italia. A 72 ore dal blitz, ecco il rogo, sul quale la Procura ha aperto un fascicolo. Gli accertamenti dell’Arpa hanno escluso contaminazioni, nelle prossime ore arriveranno i risultati delle analisi del campionatore per microinquinanti; intanto, il Comune ha chiesto ai cittadini di tenere chiuse le finestre.

Alle 2.10, il secondo episodio: a fuoco un deposito di materiale di riciclo (a sua volta interessato da un recente controllo «che non aveva riscontrato criticità») della ditta Rieco srl di Novate Milanese, al confine con Milano e a pochi chilometri da via Chiasserini. In questo caso, le fiamme hanno divorato un capannone di 1.500 metri quadrati dov’erano stoccate 300 tonnellate di rifiuti e altre 3mila di carta e cartone; le telecamere installate in zona, visionate dai carabinieri del Comando provinciale di Milano, non hanno ripreso estranei in azione, anche se gli occhi elettronici non coprono l’intero perimetro dell’azienda.

«Il ministero sta seguendo questa vicenda, un caso che rientra nel discorso delle Terre dei Fuochi, una norma molto attesa che riguarderà anche la Lombardia come l’intero Paese Italia», il commento del ministro dell’Ambiente Sergio Costa. «Non siamo la terra dei fuochi – ribatte l’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo –. In Lombardia ci sono 3mila impianti autorizzati e gli incendi dei siti sono inferiori ai 20 all’anno».