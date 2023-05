Incassi dallo studio dentistico privato Il prof deve ridare 2,3 milioni di euro

La seconda sezione centrale d’Appello della Corte dei Conti ha confermato la condanna del professor Luca Angelo Augusto Francetti (nella foto), che dovrà risarcire all’Università Statale i 2,3 milioni di euro che avrebbe percepito illecitamente tra il 2009 e il 2017 come partner di uno studio odontoiatrico privato in tandem con il collega e mentore Roberto Lodovico Weinstein. Ricercatore fino al 2005, Francetti è stato professore associato di via Festa del Perdono fino al 31 marzo 2016, per poi diventare ordinario a tempo pieno di Malattie odontostomatologiche alla facoltà di Medicina e chirurgia. Di più: nei trienni 2013-2016 e 2016-2019, è stato nominato anche direttore della scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica. Anche lui, come tanti altri colleghi, è finito nel mirino della Guardia di Finanza, delegata dall’Ispettorato per la Funzione pubblica ad accertare eventuali profili di irregolarità alla voce "incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi". Nel suo caso, i militari hanno acceso i riflettori sullo studio privato, fornendo elementi che hanno spinto la Procura regionale della Corte dei Conti lombarda a formulare una richiesta di risarcimento da 6,8 milioni. I giudici hanno ritenuto errato il metodo di calcolo, prendendo in considerazione non il fatturato dell’attività, bensì i compensi imponibili. N.P.