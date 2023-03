Il rettore Franzini (Statale): “Aiutateci a creare nuove case per gli studenti”

Elio Franzini rettore e Rayhane Tabrizi, attivista iraniana

Milano – Un filo rosso ha legato oggi Milano e l’Iran, tessuto da Rayhane Tabrizi, attivista iraniana ospite dell’Università Statale di Milano in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico. Durante il suo intervento, Tabrizi ha rivolto un appello al ministero degli Esteri italiano Antonio Tajani: “Votare sì a Bruxelles per poter inserire il corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc) nella lista delle organizzazioni terroristiche. Facendo ciò - ha spiegato - si blocca qualsiasi tipo di rapporto economico e politico con loro. Questa è la richiesta di tutti gli iraniani e di tutto il mondo” perché “sono un pericolo per tutto il mondo”. Per l'attivista, “di sicuro questa rivoluzione si concluderà come vogliamo noi perché l'obiettivo è questo. È la prima volta in 44 anni che tutti noi abbiamo deciso di dire basta. Di sicuro succederà, ma dobbiamo accelerare i tempi perché sennò andremo a perdere non solo le persone, ma anche le risorse economiche, dato che il paese sta andando verso una strage economica”.

L’attivista iraniana

Sempre Tabrizi ha poi ricordato il ruolo fondamentale dell’istruzione per ogni società, diritto umano che nel suo Paese d’origine è messo in discussione per le donne. “La scuola e l'università sono luoghi fondamentali per poter migliorare il mondo attraverso la crescita individuale, grazie all'acquisizione della consapevolezza, la sapienza e la scienza per far emergere le nostre risorse latenti e portarci ad appropriarsi consapevolmente del potenziale che in una scala più vasta indirizza il globo verso la pace mondiale”. L'attivista ha ricordato che “come tutte le cose che a noi nel mondo libero sembrano scontate e legittime, anche il diritto allo studio viene messo in discussione: in Afghanistan viene negato alle donne, in Iran viene aggredito attraverso gli avvelenamenti nelle scuole femminili, e negato per motivi religiosi».

Il rettore Franzini

Nel suo discorso, invece, il rettore Elio Franzini ha toccato diversi punti, tra cui quello della fragilità psicologica degli studenti, che nei mesi scorsi ha causato anche alcuni gesti estremi.

“Noi forniamo già servizi di consulenza psicologica, e questo è sicuramente importante, però questo non basta: bisogna in primo luogo accorgersi del disagio e in secondo luogo bisogna cercare di dialogare di più con i ragazzi e capire quello che desiderano all'interno dell'università”. Per il rettore, “in particolare dopo gli anni del Covid, dobbiamo ricominciare a instaurare un rapporto consci di quello che è successo e dei disagi che questo ha generato”.

Il nuovo campus

L’università Statale di Milano ha “compiuto tutti i passi necessari” per la creazione del nuovo campus delle scienze a Mind, il Milano Innovation District creato nell'area dove si è svolta l'esposizione universale del 2015, ma adesso il rettore Elio Franzini chiede “sostegno” di “altri” per un progetto che riguarda “l'intero Paese” e che “non può risentire” dell'aumento dei costi causato dall'inflazione, dal costo delle materie prime e dell'energia.

"Noi abbiamo compiuto tutti i passi necessari per firmare il contratto di concessione per la costruzione del polo a Mind, avviando i lavori entro l'estate. Ora spetta soprattutto ad altri sostenerci nell'ultimo passo per finalizzare in via definitiva un progetto che, chiaro a parole ma non sempre nei fatti, non è solo per la nostra Università, ma per l'intero Paese”.

Case per gli studenti

Altro nodo importante, specie in una città dove gli affitti sono schizzati alle stelle e si affittano finanche le soffitte, quello delle abitazioni agli studenti: Franzini, a margine dell'inaugurazione, ha parlato anche della crisi abitativa in città, una delle più care d'Europa. “Abbiamo fatto degli sforzi enormi, centinaia e centinaia di posti in più, anche aiutati dai fondi del ministero. Siamo arrivati a un limite di spesa veramente molto alto. Ancora una volta l'aiuto può provenire soltanto da coloro che possono fornirci i mezzi per fornire abitazioni ai nostri studenti” ha detto. “Per l'area di Mind - ha aggiunto - stiamo facendo già accordi con i Comuni limitrofi per aumentare la possibilità di usufruire di questi servizi. Nell'ambito di città studi, gli edifici Magistretti, che sono occupati da Bioscienze, quando si trasferiranno al Mind saranno trasformati in residenze studentesche e avremo altri 300 posti. Da soli però non potremo fare tutto questo”.

I numeri della Statale

Il polo universitario conta oggi quasi 61mila studenti, di cui 3.600 internazionali, 150 corsi di laurea, 35 di dottorato, 67 scuole di specializzazione, 31 master e 85 corsi di perfezionamento.