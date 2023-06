Inaugurato Nuovo Skatepark a Rozzano, Ringraziamento alla Fondazione Fedez

Sarà inaugurato oggi alle 17 il nuovo skatepark situato nell’area tra il parcheggio di piazza Foglia e l’istituto comprensivo di viale Liguria. L’intervento è stato realizzato dall’amministrazione comunale anche grazie al contributo economico della Fondazione Fedez. Lo skatepark sarà un nuovo punto di aggregazione dove praticare una disciplina sportiva che sta prendendo sempre più piede tra i giovani ed è stato realizzato su un’area di circa 2mila metri quadrati.

"Ridare al centro cittadino uno spazio con una vitalità e una funzione che crei relazioni e benessere risponde ancora una volta all’impegno e all’attenzione particolare che l’amministrazione comunale dedica alla città - sono le parole del sindaco Gianni Ferretti -.

L’impianto è stato studiato per inserirsi al meglio nell’ambiente circostante come nuovo punto di riferimento al servizio dei giovani del quartiere e non solo. Un caloroso ringraziamento alla Fondazione Fedez che ha creduto in questo progetto contribuendo alla sua realizzazione". Simbolo di una nuova qualità urbana, il nuovo skatepark è uno spazio adatto a tutti. L’area è dotata di rampe, attrezzature e scivoli che lo rendono uno spazio polivalente in cui è possibile praticare diverse discipline sportive: skateboard, Bmx e pattini.Mas.Sag.