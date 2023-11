In una grondaia 25 dosi di coca

Controlli antidroga della polizia locale in campo con due pattuglie e con l’ausilio dell’unità cinofila. Passate al setaccio le zone considerate più sensibili al fenomeno dello spaccio. L’attività ha portato al ritrovamento e al sequestro di 25 dosi di cocaina nascoste in una grondaia in viale Liguria. La droga era già confezionata e pronta per lo spaccio. Il nucleo cinofilo e il nucleo operativo hanno controllato le vie del centro cittadino recuperando anche alcune dosi di hashish e di cocaina. L’acquirente è stato prontamente bloccato e denunciato mentre lo spacciatore a bordo di un monopattino è fuggito. "Il nostro Mitrix ha fiutato un quantitativo di hashish e cocaina importante, consentendo agli agenti di recuperare lo stupefacente – dice il sindaco Gianni Ferretti – Ottimo lavoro". Mas.Sag.