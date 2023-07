In tre rinviati a giudizio Accusati di violenza di gruppo su una ragazza in un motel

di Roberta Rampini

Rinvio a giudizio per Alvardo Agaraj, Xhentian Agaraj e Alfiol Quku, i tre giovani albanesi arrestati il 12 novembre e accusati della violenza sessuale di gruppo che avrebbero commesso il 3 maggio 2022 in un motel a Cornaredo ai danni di una 23enne di origine haitiana. Lo ha deciso la gup di Milano Patrizia Nobile. Il processo inizierà il prossimo 17 ottobre davanti ai giudici della nona sezione penale del Tribunale. Secondo quanto ricostruito della pm Rosaria Stagnaro e dalle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Corsico la giovane vittima dopo avere conosciuto uno dei tre aggressori, il 23enne Xhentjan, in una discoteca della zona di corso Como a Milano, avrebbe accettato di andare via con lui per avere un rapporto sessuale in un hotel di lusso del centro città. Come si legge nell’ordinanza del gip di Milano Di Fazio, la giovane ha spiegato di aver accettato l’invito del 23enne dopo che "il proprietario del locale, presso il quale svolge la professione di ragazza immagine, la tranquillizzava dicendo che si trattava di un bravo ragazzo". Invece è stata portata in un motel dell’hinterland dove è stata poi ripetutamente costretta a subire, mediante atti di violenza fisica e dai tre indagati, ripetuti atti sessuali contro la sua volontà. La violenza sarebbe andata avanti tutta la notte e solo il giorno dopo, quando i tre avevano lasciato il motel, la vittima aveva denunciato. I tre di 29, 23 e 22 anni negli interrogatori di garanzia avevano detto che la ragazza era consenziente e che era stata pagata. Alvardo Agaraj è stato condannato il 12 luglio a 14 anni di reclusione per l’omicidio di Abderrahim El Kharmoudi, marocchino 45enne, colpito a morte da due proiettili fuori da un bar nel centro di Cornaredo la notte del 23 ottobre 2022.