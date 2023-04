In tre per rapinarlo, sfregiato con le forbici

Hanno visto i soldi e gli sono subito saltati addosso per rubarglieli. Lui è caduto dalla bicicletta, ma si è subito rialzato e ha inseguito i rapinatori per riprendersi il maltolto. In tre lo hanno accerchiato e picchiato, colpendolo anche al volto con un paio di forbici e provocandogli una ferita che potrebbe lasciargli un segno permanente sul volto. Gli aggressori sono stati bloccati poco dopo dai carabinieri del Radiomobile, già da quelle parti perché impegnati in uno dei servizi quotidiani nell’area della Stazione Centrale.

Il violento raid è andato in scena ieri mattina in via Settala. Stando a quanto poi accertato dai militari, un operaio nigeriano di 42 anni stava per entrare in un bar per fare colazione: in mano aveva una banconota da 50 euro, che aveva intenzione di cambiare per poter pagare il caffè in monete. All’improvviso, si è ritrovato circondato da tre uomini, poi identificati per due gambiani di 25 e 32 anni e un maliano di 42: uno di loro gli ha strappato il denaro dalla mano e lo ha fatto cadere dalla bici. Il quarantaduenne ha reagito immediatamente, e ne è nata una colluttazione, tanto che le prime chiamate al 112 parlavano di una rissa in strada tra stranieri. Ai carabinieri è bastato poco per ricostruire l’accaduto in maniera diversa e distinguere tra aggressori e aggredito: i primi, tutti pregiudicati per rapina e spaccio, sono stati arrestati e portati in camera di sicurezza.

Oltre alle forbici, i militari hanno sequestrato anche un sasso, che uno di loro avrebbe utilizzato per colpire il nigeriano nel parapiglia, e un uncinetto appuntito. Il derubato si è fatto medicare e suturare lo squarcio al volto, anche se bisognerà seguire il decorso medico; nel caso dovesse restare lo sfregio, le accuse nei confronti di chi lo ha colpito potrebbero cambiare, generando una condanna più pesante.

N.P.