"In sicurezza l’ex Copacabana". L’amministrazione non transige

L’area dell’ex “Copacabana“ sarà messa in sicurezza nei prossimi giorni. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale che, nelle scorse settimane, ha incontrato il legale rappresentante della società che gestisce l’immobile per far presenti le numerose problematiche legate allo stato di incuria e di abbandono. Ormai da anni la discoteca è dismessa e la struttura è ciclicamente oggetto di fenomeni di occupazione. Nel mese di luglio, infatti, le forze dell’ordine avevano eseguito uno sgombero, che aveva portato all’identificazione di sei nordafricani che dormivano abusivamente nell’ex locale. A maggio era invece scoppiato un incendio, per fortuna senza conseguenze gravi, ma che aveva allarmato il quartiere che da anni chiede un intervento risolutivo.

Dopo l’incontro tra le giunta e il rappresentante della società, gli uffici del municipio hanno dato comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo per la messa in sicurezza dell’area della Crocetta. "Si tratta di un provvedimento che si è reso necessario per il ripristino delle condizioni di decoro e soprattutto che ha l’obiettivo di evitare ulteriori occupazioni abusive da parte di soggetti senza fissa dimora – ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi –. Da tempo sono in corso le interlocuzioni con la proprietà, composta da una serie di soggetti, che al momento non hanno ancora preso una decisione in merito alla riqualificazione". A luglio, dopo l’ultimo blitz, il primo cittadino aveva annunciato un piano di riconversione dell’edificio. Tuttavia, a oggi, non è ancora stato presentato alcun progetto da parte della società che gestisce l’ex Copacabana.

"In questo momento c’è l’urgenza di mettere in sicurezza l’area. Se poi non si arriverà a una soluzione, il passo successivo sarà quello di mettere in campo tutti gli strumenti, tra cui il Piano di governo del territorio, per sanare una situazione che si protrae da troppo tempo e per garantire decoro e nuovi servizi per il quartiere", ha commentato l’assessore all’Urbanistica Fabrizia Berneschi. In questi giorni, il Comune ha così invitato il legale rappresentante della società a presentare la documentazione che possa comprovare gli atti e le attività da mettere in opera per ripristinare le condizioni minime di cura dell’edificio e dello spazio circostante: l’intervento è atteso in breve tempo.