In Sesto San Giovanni il menu è sempre più “biologico” e multietnico

Non solo pasti, sempre più biologici, ma anche attenzione all’inclusività e alla sostenibilità. Sono le linee guida che annuncia Dussmann Service rispetto al servizio di ristorazione scolastica, per quest’anno avviato lo scorso mese. L’azienda ha programmato diverse iniziative che hanno per protagonista il cibo per i bambini. "La mission è erogare 70mila pasti al giorno in tutta Italia – spiega Francesco Garrubba, direttore di filiale scolastica di Dussmann Italy – offrendo pietanze gustose, sane e variegate grazie a un’offerta alimentare studiata su misura per garantire il corretto fabbisogno nutritivo dei giovani studenti con l’impegno che il pasto a scuola si trasformi in un’importante occasione di socialità, di crescita e di formazione". Secondo l’azienda, la transizione verso una dieta integralmente biologica è sempre più una realtà. È stato aggiunto, ad esempio, un ulteriore 30% di bio su frutta e verdura, sui legumi e sui cereali, su pane e pasta, su riso e farina, su latte e yogurt, su uova e olio extravergine d’oliva. Sono state anche indicate alcune tipologie di prodotti territoriali e tipici regionali. Per la carne, invece, l’incremento del prodotto biologico è stato pari al 50%, così come per il pesce.

"Ma il pranzo è anche un momento di socialità e, in tema di inclusione, saranno realizzati in alcuni istituti menù tradotti in arabo e saranno proposti piatti multietnici per far conoscere le tradizioni di alunni appartenenti a culture diverse dalla nostra. Anche per la sostenibilità sono in programma iniziative per sensibilizzare a scegliere pietanze di stagione e prodotti a chilometro zero". Solo a Sesto Dussmann eroga 5.400 pasti al giorno, servendo 7 asili nido, 14 scuole per l’infanzia e 10 elementari. "Abbiamo anche ideato speciali etichette per i menù legati a esigenze di salute e di credo religioso o etico con Erny, la nostra mascotte in versione di supereroe". La.La.