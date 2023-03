In sei oasi verdi al via la posa delle telecamere

Più sicurezza in sei parchi pubblici del territorio cormanese con la posa delle telecamere comunali; in queste ore sono iniziati i primi interventi per la realizzazione dell’articolato sistema di videosorveglianza che sarà collegato e gestito dalla sala operativa della polizia locale di via dei Giovi. Per combattere gli episodi di vandalismo e di degrado urbano che hanno interessato le panchine, i giochi e gli arredi, in cima alla lista delle aree verdi cittadine da monitorare c’è il Parco dell’acqua, il più gettonato tra i residenti con i suoi 50mila metri quadrati, tra le vie da Vinci, Filzi e Adda: senza dimenticare, il Parco don Sandro Manzoni tra le vie Molinazzo e Papa Giovanni XXIII, nel cuore del quartiere di Molinazzo, e il parco pubblico di piazza Scurati, tra la stazione ferroviaria e l’area pedonale davanti al municipio. I lavori, per una tempistica di circa un mese, prevedono le operazioni di scavo per la posa dei pali e dei cavi, gli interventi di pre-configurazione degli apparati e, infine, l’installazione delle telecamere e degli arredi digitali, con la loro attivazione. I tecnici e gli operai interverranno anche al parco comunale di via Turati, nel cuore di Brusuglio, al Parco Tobagi, nel settentrionale quartiere di Fornasè, e nell’area verde di via Eritrea, ai confini con i campi agricoli del Parco della Balossa: "Come promesso, realizziamo il progetto della videosorveglianza dei parchi pubblici - spiega il sindaco di Cormano, Luigi Magistro -. Queste sei aree verdi non sono recintate e saranno monitorate dal sistema di telecamere: saremo pronti a potenziarle con successivi interventi, sempre per la sicurezza di questi parchi e dei cittadini che li frequentano". Questo progetto di videosorveglianza costa circa 76mila euro: 61mila provengono da Regione Lombardia e 15mila dalle casse municipali.Giuseppe Nava