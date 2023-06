In ricordo di Franco Colnago, la Polisportiva Novate ricorda il suo presidente scomparso

La Polisportiva Novate ha ricordato il presidente Franco Colnago, scomparso nel 2021. Per il secondo anno consecutivo, il gruppo sportivo di via Bertola, ha voluto dedicare un momento aperto a tutti, per ripercorrere una strada che Franco amava. "Il funerale di Franco era stato speciale, all’interno del campo sportivo Torriani, dove lui ha percorso centinaia di chilometri.

Per lui era la sua terza casa, la seconda la sede della polisportiva e infine l’abitazione. Era solito partire dal campo sportivo e dirigersi verso Bollate, nei campi di Madonna in Campagna, un percorso di 10 chilometri che ha fatto centinaia di volte, insieme al gruppo amatori della Polisportiva", spiega l’attuale presidente della Paola Morich.

Franco, mancato a giugno del 2021 a 72 anni, amava correre e nel 2017 l’ultimo titolo conquistato: campione regionale di maratona per la categoria master. Poi una brutta malattia piano piano l’ha spento. L’iniziativa di ieri sera a cui hanno partecipato tante persone correndo, camminando o in bici, dimostrano l’affetto che Franco ha lasciato nelle persone. Da poche settimane è inoltre mancata la signora Romana, storica segretaria della Polisportiva, almeno 35 anni passati nella sede di via Bertola.

Davide Falco