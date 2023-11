In mostra la casa vista dai più piccoli

"Di casa in casa. L’esperienza dell’abitare nei racconti dei bambini e delle bambine" è il titolo della mostra realizzata con i lavori dei piccoli iscritti alla materna L’Aquilone di Melegnano. L’esposizione verrà inaugurata oggi alle 10 e sarà visitabile fino alle 18 nei locali della Scuola sociale di via Marconi 21; domani invece resterà a disposizione, su richiesta, delle scolaresche di Melegnano, che potranno visitarla dalle 9 alle 16. L’iniziativa, giunta quest’anno alla seconda edizione, si inserisce tra quelle per la recente giornata dedicata ai diritti dell’infanzia.

Le case sono tutte uguali? Come sono fatte? Cosa accade al loro interno? Sono solo alcune delle domande alle quali i bambini hanno cercato di rispondere, rivisitando la loro idea di abitare col linguaggio della fantasia e della creatività. "La casa anzitutto come diritto, intesa come luogo condiviso, abitato, sicuro e confortevole. Rappresenta l’ambiente principale di crescita educativa, fisica ed emotiva dei minori", spiegano le educatrici che hanno curato il progetto.

A.Z.