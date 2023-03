In manette pusher sorpresi vicino a scuola

Attivi nella zona di via Kennedy, tra il parco giochi della materna Rodari e quello dell’elementare Mazzini, dove lavoravano anche con l’ausilio di vedette, gestivano da tempo una fiorente attività di spaccio. La loro presenza teneva sotto scacco i gestori del vicino bar e i residenti degli stabili della zona. Ora due pusher marocchini, uno di 30 e l’altro di 35 anni, entrambi irregolari in Italia, sono stati arrestati grazie a un’operazione congiunta che ha visto la polizia locale di San Donato collaborare col commissariato di polizia di via Mecenate, a Milano. Gli spacciatori sono stati trovati in possesso di 57 confezioni di cocaina e 2.570 euro in contanti.

L’operazione s’inserisce in un più ampio pacchetto di controlli che, in questa prima tranche del 2023, ha portato la polizia locale di San Donato a fermare 5 persone in possesso di stupefacenti e a individuare, tra l’altro, gli autori di 8 episodi di abbandono abusivo di rifiuti. Non solo. Nei giorni scorsi gli agenti hanno fermato, dopo un breve inseguimento, un’auto in fuga, i cui occupanti sono stati denunciati per ricettazione dopo essere stati trovati in possesso di una borsetta, sottratta poco prima a una cliente del supermercato Famila di San Giuliano.

Soddisfazione per l’attività svolta dagli agenti, sotto la regia del comandante Ferdinando Longobardo, è stata espressa dal sindaco Francesco Squeri. "La brillante operazione perfezionata in via Kennedy – sono le sue parole – si è conclusa a pochi giorni da quando sono stati assicurati alla giustizia i presunti autori dei furti nelle scuole e in diverse attività commerciali. È partita in questi giorni, inoltre, la bonifica dell’area a ridosso della tangenziale, dove erano accampate molte persone senza fissa dimora che gravitavano sulla nostra città. Un ringraziamento al comandante e a tutte le donne e gli uomini coinvolti nelle attività quotidiane di presidio del territorio".

Alessandra Zanardi