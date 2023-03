In giro con un machete, arrestato dai ghisa

Prima è scappato nei campi, poi ha fronteggiato gli inseguitori con un coltello in mano. I vigili sono comunque riusciti a disarmarlo e ad arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale e minacce. L’operazione-lampo degli agenti del Nucleo problemi del territorio di piazza Beccaria e dei colleghi della polizia locale di Segrate è andata in scena martedì pomeriggio tra via Rombon e via Caduti di Marcinelle: in manette un trentaseienne di origine sudanese, che da qualche tempo era diventato l’incubo del parcheggio del punto vendita "Maisons du Monde" di via Lambretta a Segrate. Ai ghisa è infatti arrivata nei giorni scorsi la segnalazione dei responsabili del negozio, che hanno segnalato la presenza fissa di una persona che minacciava i clienti con un machete.

Gli investigatori hanno analizzato la zona e hanno intuito che l’uomo potesse aver scelto come rifugio di fortuna una cascina abbandonata di via Rombon, lì a poche centinaia di metri. L’altro ieri pomeriggio è scattato il blitz, ma il senza fissa dimora non c’era. I vigili hanno perlustrato l’area e l’hanno individuato dopo alcuni minuti: il trentaseienne è fuggito nei campi, inseguito dagli agenti. A un certo punto, il sudanese, ormai circondato, ha tirato fuori un coltello, ma è stato immediatamente fermato; con sé aveva anche un paio di forbici. Il machete non è stato ritrovato, probabilmente l’uomo l’ha nascosto all’interno della cascina. Alla direttissima di ieri mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per il trentaseienne la misura dell’obbligo di presentazione al commissariato Lambrate due volte a settimana. Dagli archivi delle forze dell’ordine è emerso che l’uomo era già stato bloccato dalla polizia per resistenza nel settembre del 2021.N.P.