In fuga buttano cocaina dall’auto Arrestati per spaccio e resistenza

Due marocchini di 44 e 23 anni, residenti a Garbagnate Milanese, sono stati arrestati per detenzione fine spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. È successo ieri notte a Rho. Una pattuglia del commissariato di Rho ha intercettato i due nordafricani in atteggiamento sospetto in via Togliatti, erano a bordo di un’auto e alla vista dei poliziotti si sono dati alla fuga a velocità notevole, con manovre pericolose e passando con il semaforo rosso. Durante la fuga il marocchino che sedeva nel lato passeggero ha buttato dal finestrino un involucro contenente sostanza bianca. Bloccati dopo qualche centinaio di metri e recuperato il sacchetto che conteneva cocaina sono stati accompagnati al commissariatoIn attesa della direttissima in Tribunale.