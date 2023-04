In fila per le visite Bimbi senza pediatra anziani e precari "Qui nessuno è escluso"

di Andrea Gianni

MILANO

Il paziente più giovane è una neonata, figlia di una coppia di italiani, che dopo il trasferimento a Milano è rimasta per quattro mesi senza pediatra. I più anziani sono persone che vivono soli, in periferia, e hanno bisogno di aiuto di fronte a una sanità digitalizzata, con barriere anche per operazioni comuni come la consultazione del fascicolo sanitario elettronico. Ci sono senzatetto e lavoratori precari. Migranti, stranieri senza permesso di soggiorno o con documenti in regola ma, per motivi burocratici e amministrativi, esclusi dalle prestazioni pubbliche.

Uno spaccato di un mondo ai margini, in coda davanti all’autobus trasformato in ambulatorio mobile da Emergency che ieri ha fatto tappa in zona Calvairate. "Noi non vogliamo sostituirci al servizio pubblico – spiega Loredana Carpentieri, coordinatrice del progetto – ma colmare i vuoti collaborando con le strutture, avendo come faro il principio che tutti hanno diritto alle cure. Ci troviamo di fronte a casi complessi, come patologie croniche trascurate, e anche al bisogno di semplici visite o di un controllo della pressione e della glicemia". In una giornata lo staff - due medici, un’infermiera, una mediatrice culturale, una psicologa e in caso di necessità anche pediatri volontari – prende in carico una ventina di pazienti. E i numeri sono cresciuti durante la pandemia. L’anno scorso sono state seguite 2131 persone solo a Milano, erogando 9478 prestazioni gratuite, tra cui 22 visite pediatriche, 405 consulenze psicologiche e 6586 consulenze di orientamento. Oltre la metà dei pazienti ha meno di 40 anni. Vengono curate persone di 84 nazionalità, e la quota di italiani è attorno al 4%. Italiani che, invece, sono la maggioranza guardando al progetto Nessuno escluso, che oltre alla consegna dei pacchi alimentari (nel 2022 ne sono stati distribuiti 27.636 a Milano) prevede un percorso per tentare di uscire dalla povertà. "Il 15% delle persone che seguiamo prende il reddito di cittadinanza – spiega il coordinatore, Marco Latrecchina – e quello della casa è uno dei problemi più difficili da risolvere. Ci sono persone che pur avendo lavoro non trovano un alloggio perché nessuno affitta a stranieri con figli". Mohamed, egiziano, si presenta per chiedere un aiuto proprio sul fronte della casa, per tentare di accedere alle case popolari. Vende frutta nei mercati, è in Italia da 25 anni ma, con un figlio a carico, non riesce più a sostenere i 700 euro mensili di affitto.