In due in auto rapinano donna e scappano

Le prime testimonianze parlano di due uomini, probabilmente stranieri, che sono scesi da una Fiat Punto bianca e hanno aggredito una donna di 67 anni, costringendola a consegnare il suo smartphone. Il raid è andato in scena a metà pomeriggio di ieri in via Pasolini, in zona Cascina Merlata: per fortuna, la donna, rapinata nel parcheggio esterno di uno stabile residenziale di nuova costruzione, non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno delle cure dei sanitari di Areu, comunque intervenuti con un’ambulanza alle 16.06. Sul posto sono stati inviati anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno subito avviato le ricerche per rintracciare i fuggitivi, che sono scappati a bordo dell’auto.