In comunità il killer di Assago La Procura chiede il giudizio: "Capace d’intendere e volere"

di Massimiliano Saggese

Andrea Tombolini rischia l’ergastolo, ma per ora è stato trasferito in una comunità protetta in regime di arresti domiciliari. Il killer di Assago, che il 27 ottobre dello scorso anno seminò il terrore al centro commerciale lasciando una lunga scia di sangue, solo pochi giorni fa è stato dimesso dal reparto di psichiatria dell’ospedale San Paolo di Milano e trasferito in comunità. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il 46enne, che è accusato di omicidio, duplice tentato omicidio e lesioni per aver accoltellato sei persone, uccidendone una e ferendone gravemente due, meno di sei mesi fa nel supermercato Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago.

Sulla richiesta di processo dovrà esprimersi il gup Silvia Perrucci in un’udienza preliminare che ancora non è stata fissata. Nelle scorse settimane nel corso delle indagini, coordinate dal pm Paolo Storari e condotte dai carabinieri, era stata discussa davanti al gip Patrizia Nobile la perizia psichiatrica, disposta dallo stesso giudice, che ha accertato che l’uomo, malgrado soffra di disturbi psichici, era capace di intendere e di volere al momento dei fatti. Per il collegio di periti, tra cui Marco Lagazzi, criminologo e psichiatria forense, Tombolini non ha alcun vizio di mente. La consulenza difensiva, richiesta dal legale Daniela Frigione, sostiene invece la tesi della incapacità di intendere e di volere per una forma di schizofrenia. Con un processo in Corte d’Assise Tombolini rischia la condanna all’ergastolo, se i giudici non riconosceranno un vizio di mente, anche parziale, o delle attenuanti.

Dagli atti processuali era emerso che Tombolini avrebbe dovuto sottoporsi a una visita psichiatrica ai primi di novembre, ma il 27 ottobre nel centro commerciale prese un coltello dagli scaffali e iniziò a colpire. La vittima si chiamava Luis Fernando Ruggieri. Tra i feriti il calciatore del Monza Pablo Marì, che qualche giorno dopo l’aggressione fu dimesso dall’ospedale. Tombolini fu disarmato con un calcio dall’ex terzino dell’Inter Massimo Tarantino.