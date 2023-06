Un cocktail party organizzato dall’associazione ex allievi salesiani per raccogliere fondi per beneficenza a favore delle case salesiane ucraine. L’appuntamento è per domani alle 19 all’Istituto salesiano Sant’Ambrogio di via Copernico 9. Una serata a scopo benefico con aperitivo a buffet firmato Anteri, barman e musica dal vivo. Ci sarà la possibilità di parcheggiare all’interno dell’Istituto.

L’offerta minima per partecipare all’evento è di 20 euro a persona e il ricavato della serata benefica, come anticipato all’inizio, andrà alle case salesiane ucraine. Per partecipare occorre inviare una email a [email protected]