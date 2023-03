In auto scappano all’alt Autista 19enne in manette dopo l’inseguimento

Un 19enne arrestato e altri due ventenni denunciati per resistenza a pubblico ufficiale al termine di un inseguimento in periferia. Il più giovane dei tre era alla guida di un’auto che non si è fermata all’ alt della polizia in via Ventura, zona Lambrate. Il ragazzo ha imboccato contromano via Crescenzago, andando poi a schiantare l’auto contro una vettura parcheggiata. I tre hanno provato a fuggire a piedi ma sono stati fermati: il guidatore dell’auto, che era a noleggio, è stato arrestato, gli altri due denunciati. Sono in corso le indagini per appurare i motivi della fuga all’ alt della polizia.