"In attesa di casa aiuto la comunità"

"Ho lavorato per tanti anni: sono stato idraulico, muratore e autoriparatore ma non ho mai avuto un contratto regolare. Con il Covid si è fermato tutto: non ho più avuto un lavoro e mi sono ritrovato pure senza casa". Lo racconta Giovanni Rutigliano, che da poco più di un mese è tra i volontari dell’associazione Alveare.

Dove vive?

"Vivo in una stanza che mi è stata messa a disposizione dalla Fondazione Progetto Arca, per la notte. Sono in una fase di pre-alloggio, che apre la strada alla vita in un alloggio in condivisione con altre persone. Sono grato a chi mi sta aiutando. In più sono in attesa di inserimento lavorativo: mi sono rivolto al Celav, Centro di mediazione al lavoro del Comune, e probabilmente diventerò magazziniere in una mensa".

Che tipo di lavoro le piacerebbe svolgere?

"Qualunque lavoro va bene ma in cima alla lista delle mie preferenze c’è quello di autoriparatore".

Com’è intanto la vita da volontario?

"Mi piace perché mi sento utile al prossimo. Mi rende orgoglioso vedere che dopo il mio passaggio anziani e bambini possono sedersi sulle panchine e giocare sereni in un’area pulita. A me sembra inconcepibile che si possa lasciare a terra una bottiglia di vetro o altri rifiuti anziché gettarli nei cestini dei rifiuti".

Ha un luogo del cuore in città?

"La zona della stazione Centrale. In particolare via Copernico, dove sono cresciuto".

